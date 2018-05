BGH-Urteil: Dashcams aus technischer Sicht – Was Sie über die Mini-Kameras wissen sollten

Wie teuer sind Dashcams?

Auch wenn sie in deutschen Autos noch nicht so häufig mitfahren, ist das Angebot an Dashcams hierzulande bereits sehr groß. Die Preise beginnen bei etwa 20 Euro, wer allerdings Wert auf hohe Bildqualität und die ein oder andere Zusatzfunktion legt, sollte sich schon im Preissegment oberhalb von 100 Euro umschauen.