 Biketrends 2019: Sattel, Schloss, Schaltung – Am Fahrrad wird alles elektrisch

Was auf den ersten Blick wie ein kurioser Gimmick klingt, ist für ambitionierte Fahrer, die sich in unwegsames Gelände und vor allem steile Abfahrten in der Natur begeben, durchaus reizvoll: Eine Sattelstütze, deren Höhe sich per Knopfdruck am Lenker binnen Sekunden hoch- und runterbewegen lässt. Der Fahrer kann so den Sattel rasch herabsenken, um sich bei derlei Fahrmanövern nicht zu gefährden. Das gilt auch für Rucksäcke, die spezielle Fächer haben, in denen ein Ersatzakku fest und sicher auch bei holpriger Fahrt mitgeführt werden kann.