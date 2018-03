Bkool Smart Pro 2 und Wahoo Kickr im Test: Wie Sie die Alpen im eigenen Wohnzimmer überqueren können

Was den smarten Rollentrainer so besonders macht, ist der Direktantrieb mit eigenem Ritzelpaket und schwerem Schwungrad. Das eigene Hinterrad ist damit überflüssig. Ob Schnellspanner, Steckachsen oder Scheibenbremsen: damit ist der Kickr für Zeitfahr- und Rennräder genauso geeignet wie für Mountainbikes und Crosser.

Die Datenübertragung auf Endgeräte und kompatible Apps (der Kickr war von Anfang an offen für die Software Dritter) erfolgt via ANT+, FE-C und Bluetooth. Ich habe das Sportgerät mit der eigenen Wahoo-App getestet, die ich auf mein Smartphone geladen habe (lässt sich problemlos koppeln und konfigurieren und ermöglicht im Anschluss an das Training den Versand der Trainingsdaten per Mail, um sie mit einer Analyse-Software auszuwerten).