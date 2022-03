Blick hinter die Zahlen #105 – Aktienbesitz in Deutschland Vier Thesen über den neuen Aktionär

Einen Unterschied gibt es im Anlageverhalten. Zwei Drittel der Frauen nutzen nur Aktienfonds und Aktien-ETFs, nicht mehr als 22 Prozent setzen allein auf Einzelaktien. Bei den Männern sind 53 Prozent reine Fonds- und ETF-Anleger, nur in Einzelaktien sind 28 Prozent investiert. Männer sind offensichtlich eher der Überzeugung, mit eigener Aktienauswahl Erfolg an der Börse zu haben, während Frauen über Fonds und ETFs eher auf Indizes oder das Geschick der Manager von Fonds setzen.



Seit 2017 sind eine halbe Million Frauen mehr an den Aktienmarkt gekommen, die Zahl der aktienbesitzenden Männer hat sich um 1,5 Millionen erhöht. In der jungen Generation, die zuletzt verstärkt an die Börse strömte, ist dieses Verhältnis ähnlich: In der Altersklasse 14 bis 29 besitzen derzeit sechs Prozent der Frauen Aktien, bei den Männern sind es 14 Prozent.



