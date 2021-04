Eine Gemeinde mit relativ vielen Ausreißern ist Wettenberg, im Landkreis Gießen gelegen. Auf 6255 Steuerpflichtige kamen hier 18 mit über 500.000 Euro als Gesamtbetrag der Einkünfte, knapp 0,3 Prozent. In Hessen insgesamt lag diese Quote nur bei 0,2 Prozent. Im Durchschnitt erreichen die Wettenberger 46.083 Euro an Einkünften, nach Abzug beruflicher Ausgaben und Steuer-Freibeträgen. Gemessen daran scheinen sie also im Schnitt über mehr Einkommen als Steuerpflichtige in anderen hessischen Gemeinden zu verfügen, der Wert liegt zehn Prozent über dem allgemeinen hessischen Durchschnitt.