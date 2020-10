Blick hinter die Zahlen #38 – Kaffeekonsum Wir sind Entkoffeinierungs-Weltmeister

Der Grund dafür liegt in starken Häfen, genau genommen an jenen in Bremen und Hamburg. Sie machten es möglich, den Handel im Laufe der Zeit weiter auszubauen. „Die Speicherstadt Hamburgs wurde in erster Linie für den Kaffeehandel und den Kaffeeumschlag gebaut. Früher wurde Kaffee in Hamburg sogar an der Börse gehandelt. Und auch heute noch ist Hamburgs Hafen Europas wichtigster Umschlagplatz für Rohkaffee“, sagt Hielscher.