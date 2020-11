Blick hinter die Zahlen #39 – Gesundheit Wenn Arbeit krank macht

Neben der Branche scheint auch die Arbeitszeit entscheidend für den Grad der Belastung. Je mehr jemand arbeitet, desto häufiger kommt es laut Statistik zu Problemen. Besonders belastet sind demnach Nacht- und Schichtarbeiter. Sowohl bei Personen, die meist nachts, als auch bei solchen, die in Schichtsystemen arbeiten, sieht knapp jeder zweite sein Wohlbefinden durch körperliche Belastungen am Arbeitsplatz gefährdet. Das ist jeweils in etwa doppelt so viel wie der Wert bei Erwerbstätigen, die nicht in Nacht- oder Schichtdiensten arbeiten.