Blick hinter die Zahlen #40 – Studierende Mehr Studierende, mehr WGs – und viermal so viele Studienkredite

Doch neben der Wahl der Studiengänge steht für Studierende noch mindestens eine weitere wichtige Entscheidung an, die an Dringlichkeit zunimmt: wie wohnen? Immer mehr Studierende wohnen in Wohngemeinschaften oder bei ihren Eltern. Gleichzeitig sinkt der Anteil derer, die in einer eigenen Mietwohnung alleine wohnen. Das zeigen Daten des Gemeinnützigen Centrums für Hochschulentwicklung (CHE), das dazu im Jahr 2003 knapp 30.000 und 2018 knapp 37.000 Studierende befragte. Lebten 2003 noch gut ein Drittel aller Studenten in einer eigenen Wohnung, waren es 2018 nur noch ein knappes Viertel. Der Anteil der Studierenden, die in einer Wohngemeinschaft leben, stieg in derselben Zeit von einem Fünftel auf ein Drittel an.