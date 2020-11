Blick hinter die Zahlen #41 – Weihnachtsgeld Fröhliche Rundfunk-Mitarbeiter, selige Energieversorger

Die Plätze in deutschen Innenstädten sind leer. Nur vereinzelt spazieren Leute, maskiert und mit beschlagener Brille, in die Geschäfte. In zahlreichen Schaufenstern künden Schilder von Rabatten – oder, schon eine Stufe weiter, der Geschäftsaufgabe. Wo sonst in wenigen Tagen die ersten Weihnachtsmarkt-Buden stehen, wo sich Menschen dicht an dich um Glühweinstände tummeln würden, wird es in diesem Jahr recht still bleiben.