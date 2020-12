Blick hinter die Zahlen #43 – Die Bilanzen der Dax-Konzerne Wie krisenfest sind die Dax-Giganten? Diese Zahlen verraten es

Die größte Bürde trägt die Deutsche Telekom, nachdem sich ihre Tochter T-Mobile US mit dem US-Konkurrenten Sprint zusammengeschlossen hat. 124,5 Milliarden Euro sind eine schwere Last. Allerdings sprechen die stabilen und durchaus ansehnlichen Einnahmen der Telekom dafür, dass es trotz der optisch hohen Schulden kaum Probleme geben wird. Es sei denn, die Zinsen stiegen stark an, wofür es keine Anzeichen gibt. Deutlich unter Druck mit einem Milliardenverlust in diesem Jahr steht Bayer. Einen Lichtblick gibt es aber auf Schuldenseite, die die Leverkusener im vergangenen Quartal um 7,7 Milliarden Euro auf gut 28 Milliarden Euro drücken konnten. Im Auge sollten Anleger die Schulden bei E.On (sogenannte wirtschaftliche Nettoverschuldung über 42 Milliarden), Fresenius (24,5 Milliarden) und Fresenius Medical Care (11,4 Milliarden) haben. Insgesamt jedoch bleibt festzuhalten, dass sich Aktionärinnen und Aktionäre der Dax-Konzerne in Sachen Schulden nicht allzu große Sorgen machen müssen.