Blick hinter die Zahlen #44 – Alkohol- und Tabakkonsum Mehr Alkohol wegen Corona? So viel trinken die Deutschen in der Pandemie

Mehrere Studien in den vergangenen Wochen ließen aufhorchen. Das Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim ermittelte in Kooperation mit dem Klinikum Nürnberg, dass der Alkoholkonsum bei mehr als einem Drittel der Erwachsenen seit Beginn der Coronakrise gestiegen sei. 37,4 Prozent der rund 3.200 Teilnehmer gaben demnach bei einer anonymen Online-Umfrage an, „mehr oder viel mehr Alkohol“ getrunken zu haben als zuvor. Ein ähnliches Bild zeige sich bei Raucherinnen und Rauchern. 42,7 Prozent zündeten sich nun öfter eine Zigarette, Pfeife oder einen Zigarillo an.