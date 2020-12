Blick hinter die Zahlen #45 – Photovoltaik Der Sonnenuntergang der deutschen Photovoltaik

In Deutschland ist jedoch nicht Sonnen- sondern Windenergie die wichtigste Quelle für sauberen Strom. Ihr Anteil am gesamten Strommix stieg in den vergangenen zehn Jahren von 39,5 auf 128 Terawattstunden (TWh); oder 21 Prozent gesamten Bruttostromerzeugung in Deutschland (gut 600 TWh 2019). Als Bruttostrom bezeichnet man die gesamte Strommenge, die erzeugt wird, inklusive der Verluste, die beim Transport in Leitungen und Transformatoren entstehen, und des Eigenverbrauchs der Kraftwerke. Die Menge des Photovoltaik-Stroms wuchs noch schneller als der Windstrom; sie hat sich im gleichen Zeitraum gar versiebenfacht auf 45 TWh. Insgesamt aber liegt ihr Anteil mit rund sieben Prozent der Primärenergie am Strommix in Deutschland weit hinter Wind und nur etwa gleichauf mit Biomasse.