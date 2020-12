Blick hinter die Zahlen #45 – Weihnachtsbäume Wo die 24 Millionen Christbäume der Deutschen herkommen

Die Preise dieser Import-Bäume schwanken von Jahr zu Jahr. Hierbei ist keine klare Tendenz zu erkennen. Der Verband erklärt das wie folgt: Die Preise regelt schlicht der Markt durch Angebot und Nachfrage. In einem Jahr wird in Dänemark mal viel produziert, im nächsten Jahr wieder weniger. Mal sind viele der importierten Bäume kleiner, weil die Nachfrage danach gestiegen ist; dann kosten sie weniger, was den Durchschnittspreis senkt. Möglich auch, dass Discounter in einem Jahr mehr Importware kaufen, und – weil sie günstiger einkaufen können – auf diese Weise den Preis senken. Auch gab es schon Jahre, in denen Verkäufer eine leichte Überproduktion am Markt feststellten und deshalb weniger importierten.