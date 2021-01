Blick hinter die Zahlen #47 – Neuverschuldung Was kostet die Coronakrise?

In den kommenden Jahren soll die Nettokreditaufnahme schrittweise wieder sinken. Wenn es nach dem DIW geht, ist dies genau die richtige Herangehensweise für eine Krisensituation. In einer Studie vom Dezember 2020 kommt das DIW zu dem Schluss, dass Staaten einschneidende Katastrophen dann besonders gut meistern, wenn sie sich an Schuldenbremsen halten, diese aber zu Krisenzeiten aussetzen. „In Ländern mit fiskalischen Regeln steigen Bruttoinlandsprodukt, privater Konsum und öffentliche Ausgaben nach Krisen stärker als in Ländern ohne Vorgaben“, heißt es in der Studie.



Doch nicht nur der Bund musste sich Geld leihen. Insgesamt belaufen sich die Schulden der öffentlichen Haushalte, also von Ländern, Gemeinden, Bund und Sozialversicherung, zusammen auf fast 2,2 Billionen Euro – 15,6 Prozent oder 296,4 Milliarden Euro mehr als zum Jahresende 2019.