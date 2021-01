Blick hinter die Zahlen #49 – Deutsche Bahn Kommt jetzt das Jahrzehnt der Schiene?

Auch beim Bau und der Nutzung von Hochgeschwindigkeitsnetzen gibt es Unterschiede. Japan und Frankreich errichteten ihre schnellsten Strecken separat von ihren Güter- und Nahverkehrstrassen. Vor allem Japan gilt als Musterschüler. Die Trassen werden quer durchs Land gezogen. Zwischen Großstädten gibt es oft kilometerlang keinen Ort dazwischen. In Deutschland ist das anders: Ein ICE muss etwa allein in Nordrhein-Westfalen durch das am dichtesten besiedelte Gebiet in Europa an zahlreichen Orten bremsen und macht in vielen Städten Halt. Auch ein ICE, der bis zu 300 km/h beschleunigen kann, wird etwa zwischen München und Hamburg nur vereinzelt die Höchstgeschwindigkeit erreichen. Man mag Deutschland für die geringe Kilometerzahl von Super-Schnell-Trassen kritisieren: gegenüber China oder Japan hat die Stop-and-Go-Republik schlicht einen geografischen Nachteil.