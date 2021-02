Blick hinter die Zahlen #50 – Luftverkehr in der Pandemiezeit Warum Passagiere derzeit in den neusten Fliegern sitzen

In der Flugbranche zeigen derzeit praktisch alle Zahlen auf eine Verschlechterung. Die Zahl der Flüge und mehr noch die der Passagiere sank in Deutschland gewaltig. So waren im vergangenen Jahr fast 75 Prozent weniger Reisende ins Ausland und in manchen Monaten gar 99 Prozent weniger. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamtes zum Luftverkehr in der Pandemiezeit. Damit hat die Branche rein rechnerisch mehr als 40 Jahre Wachstum eingebüßt. „Wir waren stellenweise in etwa so groß wie wir mal in den siebziger Jahren waren“, beschreibt Lufthansa-Chef Carsten Spohr den tiefsten Rückgang seines Sektors in Friedenszeiten.