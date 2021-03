Blick hinter die Zahlen #54 – Einkommensentwicklung Im Osten steigen die Löhne wieder

Die Zeit, in der die Deutschlandkarte in zwei Zonen geteilt war, ist seit über 30 Jahren vorbei. Und doch lässt sich die ehemalige deutsch-deutsche Grenze in vielen wirtschaftlichen Statistiken immer noch nachvollziehen. Für das Coronajahr 2020 bedeutet das auf den ersten Blick gute Nachrichten für den Osten. Er scheint glimpflicher durch die Krise gekommen zu sein – zumindest was das Einkommensniveau angeht. Im dritten Quartal 2020 stiegen die Löhne dort im Vergleich zum Vorjahresquartal wieder leicht, während sie im Westen um 1,6 Prozent zurückgingen.