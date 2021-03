Blick hinter die Zahlen #55 – Gender-Pay-Gap Lohnlücke bei Frauen: Diese Statistiken stecken hinter den 18 Prozent

Eine große Rolle spielen regionale Unterschiede. Und wie so häufig offenbart sich beim Blick in die Statistiken eine große Gehaltslücke zwischen Ost und West. In unserer Deutschlandkarte sehen Sie den Unterschied. Doch nicht nur das: In den westlichen Bundesländern, in denen Frauen besser verdienen, ist ihr Anteil an den Beschäftigten im Schnitt auch deutlich kleiner als in den östlichen Bundesländern, wo das Lohnniveau wiederum deutlich niedriger ist (siehe Prozentwerte in Karte).