Blick hinter die Zahlen #58 – Schokoladenhersteller Bittere Zeiten für Schokoladenhersteller

Das Jahr 2020 war der GAU für alle, die am Ostergeschäft verdienen wollen. Denn die Produktion von Schoko-Osterhasen und -Ostereiern findet in der Vorweihnachtszeit statt. Die Branche geriet also völlig unvorbereitet und mit einem breiten Sortiment an Osterhasen und Ostereiern in den Lockdown, als Corona nach Europa kam. Die Händler hatten Sorge, auf Rekordzahlen an Osterhasen sitzenzubleiben, weil viele Großeltern sich entschlossen, die Enkelkinder lieber nicht zu besuchen. Der Einzelhandel begann schon in der Woche vor Ostern mit Preissenkungen um 50 Prozent. Ein Desaster.



Zum Weihnachtsfest war es dann umgekehrt: Die Händler hatten vorsorglich weniger bestellt und die Produzenten entsprechend weniger Schokoladen-Nikoläuse gegossen. Als dann die Nachfrage wider Erwarten sehr robust war, konnten die Schokoladenproduzenten so kurzfristig keine zusätzliche Ware herstellen.