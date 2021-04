Blick hinter die Zahlen #59 – Coronahilfen Eine erste Bilanz der Bazooka

Aber der Zorn, der sich deswegen über Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) entlud, verdeckt etwas anderes: Das Gros der wirtschaftspolitischen Pandemiebekämpfung wurde und wird über staatlich abgesicherte KfW-Kredite geleistet – dabei spielen sie in der öffentlichen Wahrnehmung kaum mehr eine Rolle. Zweitgrößter Posten sind bis heute die Soforthilfen. Sie wurden gleich zu Beginn der Krise aufgesetzt und ziemlich unbürokratisch ausgezahlt; das Ergebnis sieht man nicht nur in zweistelligen Milliardenkosten, sondern auch in zahlreichen Betrugs- und Missbrauchsverfahren, die überall in Deutschland anhängig sind. Erst dann folgt der Wirtschaftsstabilisierungsfonds – und das, obwohl auch er gerade zu Beginn hochumstritten war.