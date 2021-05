Blick hinter die Zahlen #62 – Halbleiter für die Autoindustrie Das Elektro-Auto ist nur der Anfang der Digitalrevolution

VW-Chef Herbert Diess kündigte vor einigen Tagen an, dass Volkswagen in das Design von Chips selbst einsteigen könnte. Die VW-Softwaretochter Cariad müsse Fähigkeiten bei der Entwicklung von Prozessoren aufbauen, so Diess: „Apple, Tesla und andere haben mehr Definitionskompetenz bei Halbleitern. Um bei den hohen Anforderungen im Auto die optimale Leistung zu erzielen, müssen Software und Hardware aus einem Guss kommen.“



