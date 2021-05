Blick hinter die Zahlen #64 – Pflegekräfte Jetzt steigen die Gehälter in der Pflege

Diese Gehaltszuwächse haben dazu beigetragen, dass die drei Gruppen 2020 im Schnitt erstmals mehr verdient haben als Angestellte in der Gesamtwirtschaft. So kamen Fachkräfte in Krankenhäusern auf knapp 3.600 Euro Monatslohn, während sie in Altenheimen immerhin noch fünf Euro mehr pro Monat verdient haben als Fachkräfte in Deutschland im Durchschnitt. Der im Verhältnis dazu höhere Verdienst in der Pflege hängt jedoch damit zusammen, dass die Löhne in der Gesamtwirtschaft in der Coronakrise aufgrund von Kurzarbeit unter Druck geraten sind. Allerdings liegen die Gehälter in der Gesamtwirtschaft insgesamt höher als in Pflege- und Altenheimen und Krankenhäusern. Das hängt damit zusammen, dass Führungskräfte in der Gesamtwirtschaft teils deutlich mehr verdienen.