Blick hinter die Zahlen #68 – Cloud Computing Deutsche Firmen wandern in die Internet-Wolke

Am anderen Ende der Skala rangieren hingegen mehrere südosteuropäische Staaten: In Griechenland nutzen mit 17 Prozent gerade mal halb so viele Unternehmen Cloud Computing wie in Deutschland; Rumänien kommt mit 16 Prozent dahinter. Bei Schlusslicht Bulgarien nutzt nur gut jedes zehnte Unternehmen Dienste aus der Cloud.