Blick hinter die Zahlen #73 – Außenhandel Deutschland baut Exportüberschuss ab

Mai 2017: „The Germans are bad, very bad“, motzt der damalige US-Präsident Donald Trump bei einem Treffen mit der EU-Spitze. „Schauen Sie sich die Millionen von Autos an, die sie in den USA verkaufen. Fürchterlich. Wir werden das stoppen“, sagt Trump.



Mai 2019: „Deutschland ist zweifellos am Ende eines Wachstumsmodells, das sehr von den Ungleichgewichten der Eurozone profitiert hat“, kritisiert der französische Präsident Emmanuel Macron.