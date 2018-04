Deutsche Flugsicherung: Zahl der gefährlichen Drohnen-Vorfälle geht zurück

Das ist wichtig, denn der Luftraum über Deutschland wird zunehmend enger. So registrierte die DFS im vergangenen Jahr gut 2,2 Millionen Starts und Landungen in Deutschland, ein Plus von 1,6 Prozent. Für das laufende Jahr prognostiziert die europäische Luftaufsicht Eurocontrol für Deutschland ein Wachstum des Luftverkehrs um 2,7 Prozent, 2019 soll das Plus 2,4 Prozent betragen. „Bestimmte Gebiete sind bereits überfüllt“, so Scheurle und nannte Würzburg als Beispiel.