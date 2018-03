Die Technik-Highlights der Woche: Gadgets statt Gebühr

Die Reise zum Mars gilt als einer der letzten großen Träume der Menschheit. Mit dem kostenlosen Google Earth kann man sich zumindest schon virtuell auf die Erkundung des Roten Planeten begeben. Aber das neueste Update aktualisiert nicht nur Informationen über den Mars, sondern bietet auch eine Zeitreise zurück zu den wichtigsten Schritten der Erforschung des Planeten an. Einfach in der Symbolleiste "Mars" anklicken und schon kann man den Planeten in gewohnter 3D-Ansicht von Google Earth erforschen.