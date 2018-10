Digitale Spuren verwischen Mit der eigenen Online-Vergangenheit aufräumen

Manche Nutzer werden feststellen, dass Webseiten sie schlicht nicht gehen lassen. Das könnten Startups sein, die die Löschfunktion vor lauter anderen Features vergessen haben. Oder es könnte bewusst so eingerichtet sein, damit die Nutzer immer wieder kommen. Viel kann man in einem solchen Fall nicht tun, außer so viele Beiträge, Fotos und andere persönliche Daten wie möglich zu löschen.