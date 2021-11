40 Millionen Euro Fördermittel Bund startet erstes konkretes Quantencomputer-Projekt

Zum Ausbau der Quantencomputer-Technologie in Deutschland hat das Bundesforschungsministerium am Montag einem Konsortium über 40 Millionen Euro an Fördermitteln bereitgestellt. Ein Großteil der Mittel fließt in einen Quantencomputer, den das deutsch-finnische Unternehmen IQM bereitstellt. Die Anlage wird in den nächsten Monaten und Jahren in das Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften in Garching integriert. „Wir legen damit den Grundstein für die Arbeiten in den nächsten drei Jahren“, sagte die amtierende Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU).