5G-Auktion: Der irrwitzige Streit um einen Frequenzblock

In den vergangenen Monaten wurden bereits in zahlreichen europäischen Ländern Frequenzlizenzen für 5G vergeben. Ein Vergleich der erzielten Preise hilft, um den bisherigen Erlös in Deutschland besser einschätzen zu können. Die Frequenzen zwischen 3,4 und 3,8 Gigahertz (GHz) sind besonders interessant für die steigenden Kapazitätsanforderungen und stehen meist schon zeitnah für den Netzausbau zur Verfügung. Die Preise im 3-GHz-Frequenzband lassen sich über den durchschnittlichen Preis pro Megahertz und Einwohner vergleichen. Würde die Auktion in Deutschland bei derzeit 5,357 Milliarden Euro zu Ende gehen, käme man im 3-GHz-Band auf einen Preis von circa 0,12 Euro pro Megahertz und Einwohner. In Irland erzielte der Regulator für Frequenzen im 3-GHz-Band einen Preis von 0,05 Euro (Mai 2017), in England 0,14 Euro (April 2018), in Spanien 0,10 Euro (Juli 2018), in Finnland 0,05 Euro (Oktober 2018), in der Schweiz 0,047 Euro (Februar 2019) und in Österreich 0,06 Euro (März 2019). Einziger Ausreißer nach oben war Italien im Oktober letzten Jahres mit Preisen von 0,38 Euro. Die 5G-Frequenzen in Deutschland sind also schon jetzt deutlich teurer als in vielen Nachbarländern.