5G-Ausbau Und dieses Bürokratie-Monster soll die Huawei-Frage lösen?

Woher aber sollte plötzlich innerhalb eines Monats Einigkeit kommen, wenn der Streit über den richtigen Umgang mit Huawei in den vergangenen eineinhalb Jahren nicht zu schlichten war? „Die politische Entscheidung ist nicht gelöst, sondern in die Zukunft verschoben worden“, kritisiert Schallbruch: „Denn gibt es einen Dissens, wird ja das Ministerium mit der abweichenden Meinung eskalieren und dann landet die Entscheidung am Ende in der Politik.“