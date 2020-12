5G-Ausbau Und dieses Bürokratie-Monster soll die Huawei-Frage lösen?

Es hat viele Schleifen gebraucht, doch kurz vor Weihnachten will die Regierung noch ein dickes Paket für die Cybersicherheit schnüren: Am kommenden Mittwoch soll das 108-seitige IT-Sicherheitsgesetz 2.0 (IT-SiG) im Kabinett verabschiedet werden – fast zwei Jahre nach Ankündigung durch Innenminister Horst Seehofer (CSU) im Januar 2019. Heftig ist seither in der Koalition gerungen worden um die große Vertrauensfrage: Wer darf sich beteiligen am Aufbau der kritischen Infrastruktur 5G?