5G-Frequenzen: Neueinsteiger haben endlich eine Chance auf dem Mobilfunkmarkt

Jetzt kommt erstmals seit vielen Jahren wieder richtig Bewegung in den Mobilfunkmarkt. Ralph Dommermuth, Gründer und Vorstandschef von United Internet, kündigte bereits an, dass er großes Interesse an 5G-Frequenzen habe und seine Tochtergesellschaft 1&1 als vierten Mobilfunkbetreiber in Deutschland etablieren will, wenn er während der Aufbauphase Zugriff auf die bereits bestehenden Mobilfunknetze bekomme. Das Bundeskartellamt begrüßt den Vorstoß und fordert die Bundesnetzagentur auf, „die Markteintrittshürden zu senken“ und die Auktion so zu gestalten, dass „der Markteintritt eines vierten Netzbetreibers erleichtert wird“. Detaillierte Vorschläge dazu will die Bundesnetzagentur bis Ende September formulieren.