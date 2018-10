5G Mobilfunk Wie Google, Apple und Amazon die Bundesnetzagentur austricksen können

Mit den neuen Kritikpunkten spielt Vodafone seine letzte Trumpfkarte aus, um die kürzlich vorgestellten Vergaberegeln der Bundesnetzagentur doch noch zu Fall zu bringen. Denn eigentlich will die mächtige Regulierungsbehörde nur den Wettbewerb beflügeln. Mit den regionalen Frequenzen ist die Bundesnetzagentur vor allem einem Wunsch der in Deutschland besonders stark auf dem Telekommunikationsmarkt engagierten Stadtwerke nachgekommen. Wer – wie Netcologne in Köln, M-Net in München oder Wilhelm.tel in Hamburg - schon Glasfasernetze bis in die Häuser gebaut hat, der kann mit vergleichsweise geringem Aufwand auf noch 5G-Funkstationen auf den Dächern aufstellen. Aufgrund des Gleichbehandlungsgrundsatzes ist solch ein Recht aber nicht auf die Stadtwerke beschränkt. Auch Google & Co. könnten ein Auge auf die besonders lukrativen Ballungszentren werfen. Und der Bundesnetzagentur würde es nach den bisher vorgelegten Regeln schwerfallen, solch einen Investor abzulehnen.