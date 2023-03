6G-Mobilfunk Wenn die Handynetze fühlen lernen

Kugelrund wie ein überdimensionaler Ballon, steht ein gleißend weiß beleuchteter Pavillon am Rand des riesigen Messestandes von Ericsson in Halle zwei auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Wer durch einen niedrigen Gang ins Innere tritt, steht unter einer Art virtuellem Sternenzelt im Halbdunkel vor einer Handvoll Präsentationsstände. Hier, das soll das Ambiente wohl ausstrahlen, geht der Blick in die Zukunft. Was der schwedische Mobilfunkausrüster und Netzausrüster zeigt, sind Technologien für die sechste Generation von Funknetzen, für 6G also, ein Standard, der voraussichtlich gegen 2030 marktreif sein und in seiner Leistungsfähigkeit die heutigen Netze ein weiteres Mal in den Schatten stellen soll.