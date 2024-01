Damit will das Unternehmen seinen Rückstand auf den Lokalrivalen SK Hynix aufholen, der seine HBM3-Halbleiter bereits an Nvidia, den Weltmarktführer für KI-Spezialprozessoren, liefert. Der Markt werde aufmerksam beobachten, wie viele Marktanteile Samung dem Konkurrenten abjagen könne, sagte Analyst Ko Yeongmin vom Vermögensverwalter Daol Investment. Samsung-Aktien fielen am Mittwoch an der Börse in Seoul um gut zwei Prozent. In ihrem Sog büßten SK Hynix 1,6 Prozent ein.