Ada-Gründer Nathrath Wie ein Start-up per App den Gesundheitsmarkt in Afrika revolutionieren will

Wie das?

Wir entwickeln seit acht Jahren eine Handy-App stetig weiter, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz Menschen hilft, die möglichen Ursachen ihrer Symptome zu finden. So haben wir weltweit schon mehr als sieben Millionen Mal Menschen medizinisch beraten, auch in Entwicklungsländern. In Indien haben wir schon eine Million Nutzer. Nun entwickeln wir eine Version auf Suaheli, um hundert Millionen Menschen in Afrika, die die Sprache sprechen, Zugang zu einer besseren Diagnose oder überhaupt erstmals eine medizinische Beratung zu bieten.