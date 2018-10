Ada-Podcast Brotopia – Das Sexismus-Problem der Tech-Branche

28. Oktober 2018

Die Tech-Branche wird von Männern dominiert, dabei waren es noch vor ein paar Jahrzehnten vor allem Frauen, die für die NASA oder das Militär programmierten. Astrid Maier und Milena Merten sprechen darüber, wie der Sexismus in die Tech-Branche einzog, warum die #metoo-Debatte im Silicon Valley ihren Lauf nahm und was wir gegen die Ausgrenzung tun können. Special Guest in dieser Folge: Barbara Schwarze, Professorin für Gender und Diversity Studies an der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik der Hochschule Osnabrück.