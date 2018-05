Das Diagramm ist übersichtlich in drei Teile gegliedert: Der linke Bereich zeigt an, welche Art von Informationen ein Internetdienst erhebt. Beispielsweise demografische Daten wie Alter oder Geschlecht. Oder Cookies, mit denen sich nachvollziehen lässt, wer welche Seiten wie lange besucht. Oder Angaben, wo eine Internetseite aufgerufen wurde. Die mittlere Spalte klärt darüber auf, zu welchem Zweck Daten gesammelt werden: Weil es der Gesetzgeber vorschreibt, etwa beim Kauf von Alkohol oder beim Abruf von Filmen mit Altersbeschränkung. Oder weil ein Dienst anstrebt, sich besser an die persönlichen Bedürfnisse seiner Nutzer anzupassen. Und schließlich zeigt Polisis auf der rechten Seite an, welche Möglichkeiten einem der jeweilige Dienst bietet, um einzelne Daten nicht preiszugeben.