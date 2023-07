AI Act der Europäischen Union „Dieses Gesetz wird die KI-Landschaft verändern“

Apropos: Aktuell ist der neue Twitter-Konkurrent Threads der Facebook-Mutter Meta weltweit verfügbar – nur in Europa nicht, angeblich aufgrund des Digital Markets Acts der EU. Sind ähnliche Dinge in Zukunft wegen des AI Acts zu erwarten, etwa dass KI-Anbieter aus den USA oder China gar nicht mehr in Europa antreten, weil sich der hiesigen Regulierung nicht unterwerfen wollen?

Ja, die Gefahr sehe ich. Mir haben schon diverse Unternehmen berichtet, dass sie sich dann erst einmal fern von Europa halten wollen. Wir sehen zwar auch KI-Gesetze in China und in den USA, die aber nicht so streng sind. Ich finde zwar die grundsätzliche Idee, dass KI gefährlich sein kann und man diese Gefahr in den Griff bekommen muss, sehr wichtig und richtig. Man muss vor allem Menschen schützen, damit sie Vertrauen in KI haben und nicht in wichtigen Situationen den Entscheidungen von Maschinen unterworfen werden. Aber gerade in den letzten Entwurf des AI Acts sind viele spezielle Regeln zu generativer KI hineingekommen. Hier habe ich die Sorge, dass die EU überreguliert und immer einen Schritt langsamer ist als die Praxis.