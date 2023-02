Angriff auf russisches Aufklärungsflugzeug Gehen Russland bald die Spähflugzeuge aus?

Etwa 500 bis 600 Kilometer weit soll das fliegende Radar blicken und Flugzeuge in größeren Höhen erkennen. Niedrig fliegende Fluggeräte sieht das Auge aus der Luft in mehr als 300 Kilometern Entfernung. Angesichts der rund 1300 Kilometer langen Front in der Ukraine bräuchte Russland also mehrere A-50 in der Luft, um das gesamte Gefechtsgebiet zu überwachen.