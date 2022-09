Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines Sabotage und Spionage: Geheimdienstkontrolleur von Notz fordert bessere Aufstellung bei der Abwehr

Zuletzt war die große Koalition daran gescheitert, die Architektur der Nachrichtendienste besser an die globalen Herausforderungen anzupassen. So wurde etwa das geplante „Center for Intelligence and Security Studies“ (CISS), in dem Praktiker und Wissenschaftler gemeinsam an sicherheitsrelevanten Fragen arbeiten sollten, nie gegründet – dabei ist der Aufholbedarf enorm, wie nicht zuletzt die mutmaßlichen Sabotageattacken auf die Nord-Stream-Pipelines zeigen.



