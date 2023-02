Apple: Insider: Feuer in indischem Zuliefer-Werk gefährdet iPhone-Nachschub

Die Fabrik werde frühestens in zwei Monaten wieder mit voller Kapazität arbeiten können, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person am Dienstag. Eine andere wies darauf hin, dass Foxlink ein Schlüssel-Zulieferer sei. „Es könnte zu Unterbrechungen der Lieferkette für in Indien hergestellte oder von Indien aus versandte iPhones kommen.“ Weder Apple noch Foxlink waren zunächst für einen Kommentar zu erreichen.