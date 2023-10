Apple-Zulieferer: Foxconn-Betriebe von chinesischen Steuerbehörden durchsucht

Die chinesischen Steuerbehörden haben den Apple-Zulieferer Foxconn nach einem Bericht staatlicher Medien einer Durchsuchung unterzogen. Betroffen gewesen seien Büros des Elektronikriesen in den Provinzen Guangdong und Jiangsu, schrieb die staatliche Zeitung „Global Times“ am Sonntag. Das Ministerium für Rohstoffe habe auch Foxconn-Büros in den Provinzen Henan und Hubei geprüft, wo das Unternehmen große Produktionsstätten hat. Foxconn mit Sitz in Taiwan beschäftigt in China Hunderttausende Arbeiter.