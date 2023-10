Apps für Gebete und Predigten Wenn das Wort Gottes Gläubige durch Chatbots erreicht

Was in Deutschland zuletzt auf wenig Begeisterung traf, erzielt viel Interesse in Südkorea: Die Vermengung von künstlicher Intelligenz (KI) und Glaube. Im Juni gestaltete erstmals in Deutschland eine KI einen Gottesdienst auf dem evangelischen Kirchentag in Nürnberg. Alle Texte für den Gottesdienst hatte ChatGPT produziert, verlesen von Avataren auf einer Leinwand. Das Publikum zeigte sich Berichten zufolge enttäuscht: Zu emotionslos, zu hölzern, unfreiwillig komisch.