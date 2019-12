AR, 5G und Ambient Computing Das sind die nächsten Technologie-Trends

5G

Die Frequenzen für den superschnellen Datenfunk sind verteilt, erste Netze laufen – das kommenden Jahr könnte das erste mit 5G auf breiter Front werden. Der Chipkonzern Qualcomm, dessen Technik in den weitaus meisten Smartphones steckt, rechnet mit dem Absatz von bis zu 225 Millionen 5G-Modems. Eine spannende Frage ist auch, ob wie erwartet zunächst die Industrie oder am Ende doch die Verbraucher schneller auf 5G einschwenken werden. Zugleich dürfte auch in Deutschland der Streit darüber weitergehen, ob der chinesische Ausrüster Huawei am Ausbau der 5G-Netze teilnehmen darf.

Bild: dpa