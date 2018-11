Arago-CEO Chris Boos „Es gibt auf der Welt schon genug schlechten Code“

Bei welchem Zukunftsthema wäre noch Nachhilfe nötig?

In den Medien kommt häufig die Diskussion über 5G auf. Disruption liegt für mich aber nicht in einem besseren Handyempfang. Klar, den hätte ich auch gerne. Wenn jemand allerdings behauptet, dass wir für diverse Zukunftsthemen diese Bandbreite zwingend brauchen, frage ich immer: „Warst du schon mal in San Francisco, da wo angeblich all die Disruption herkommt? Hast du da mal versucht, mit deinem Handy zu telefonieren?“ Von zehn Anrufen kommen dort acht gar nicht zustande.