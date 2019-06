Arbeitgeber-Bewertungsplattform Glassdoor eröffnet deutsche Niederlassung

Erst jüngst hat sich der Fachkräftemangel in der IT noch einmal zugespitzt: Laut Branchenverband Bitkom sind derzeit 82.000 Stellen für Informatiker in der deutschen Wirtschaft unbesetzt – die Zahl stiegt binnen eines Jahres um knapp 50 Prozent. Das ermöglicht nicht nur ITlern und Programmieren immer höhere Gehälter, sondern treibt auch das Geschäft der Jobvermittler an.