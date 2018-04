Arbeitsmarkt: Digitalisierung vernichtet doch nicht massenweise Jobs

Nach den Ergebnissen der Studie nimmt jedoch die Zahl der Arbeitsplätze mit hohem Automatisierungsrisiko tatsächlich ab. Die Gründe dafür liegen gemäß IW-Studie aber nicht nur im technologischen Wandel. Vielmehr gebe es in vielen Bereichen schlicht einen Nachwuchsmangel. „Es gibt offenen Stellen, aber die werden nicht besetzt“, so Stettes. Für ihn zeichnet sich damit ab, dass die Geschichte vom digitalen Tsunami nicht stimmt. „Technologischen Wandel gab es schon immer – es kommt schlicht darauf an, wie einzelne Unternehmen ihn bewältigen.“