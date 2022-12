Augmented Reality Werden die Glassholes 2023 rehabilitiert?

Auch das aber könnte sich 2023 nun ändern. Anfang Dezember erst hat der für seine guten Drähte in Apples Lieferkette bekannte Tech-Analyst Ming-Chi Kuo bei Twitter geschrieben, dass Apple die Auslieferung der bis zu 2000 Dollar teuren AR-Headsets bereits im Januar ankündigen könnte. Wegen noch bestehender Softwareprobleme könnte sich die Auslieferung in großen Stückzahlen allerdings bis in die zweite Jahreshälfte verzögern, so seine Prognose.