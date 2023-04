Automatisierung „Das Zeitalter der KI hat begonnen“

Die Sichtweise des Microsoft-Gründers zu dieser „neuen Ära“ kommt passend, denn seit Monaten fluten Berichte rund um den Chatbot ChatGPT von OpenAI soziale Medien und Nachrichtenseiten. ChatGPT hat Künstliche Intelligenz aus der Nische in den Alltag befördert und den Startschuss für das Rennen der Big-Tech-Konzerne um die Vormachtstellung in der KI-Technik gegeben. Passend dazu skizziert Gates in seiner Analyse Szenarien, in denen KI nahezu alle Lebensbereiche grundlegend verändern könnte – ob bei der Bewältigung der Klimakrise, als Helfer im Gesundheitswesen oder zur individuellen Förderung von Kindern in der Bildung.